Μετά το ντεμπούτο του στην EuroLeague στην εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα, ο Κόρι Τζόσεφ έκανε το πρώτο του παιχνίδι και στην Stoiximan GBL, στη νίκη των «ερυθρολεύκων» απέναντι στο Περιστέρι Betsson στο ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 22’40”, εισερχόμενος στο ματς στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Μέχρι το ημίχρονο είχε πετύχει 5 πόντους (1/1 δίποντα, 1/3 τρίποντα), πρόσθεσε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ έκανε 2 λάθη. Η παρουσία του επέτρεψε στον Τόμας Γουόκαπ να πάρει σημαντικές ανάσες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η στατιστική του Κόρι Τζόσεφ:

8 πόντοι

1/1 δίποντο

2/5 τρίποντα

2 ριμπάουντ

7 ασίστ

3 λάθη

12 INDEX

σε 22’40”