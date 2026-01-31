Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 94-71 του Περιστερίου Betsson στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με μια λεπτομέρεια στην εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ να τραβά τα βλέμματα.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε φορώντας ένα μαύρο αυτοκόλλητο στη μύτη, το οποίο λειτουργεί ως ρινική ταινία, βοηθώντας στη διάνοιξη των αναπνευστικών οδών και στη βελτίωση της αναπνοής κατά τη διάρκεια της προσπάθειας.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Φουρνιέ χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο βοήθημα σε αγώνα με τα «ερυθρόλευκα» και μένει να φανεί αν πρόκειται για μια περιστασιακή επιλογή ή αν θα το εντάξει μόνιμα στην αγωνιστική του ρουτίνα.