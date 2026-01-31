Σε επίσημη καταγγελία προχώρησε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών απέναντι στον Οδυσσέα στο Μοσχάτο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, περίπου 50 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στις κερκίδες του γηπέδου την ώρα της αναμέτρησης.

Η Ένωση επισημαίνει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα εν μέσω του αγώνα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αναστάτωση, και ζητά τη διερεύνηση του συμβάντος από τις αρμόδιες αρχές.

