Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε στο τέλος από τη Ρόμα σε 1-1 ενώ ο ΠΑΟΚ «λύγισε» στη Γαλλία και ηττήθηκε με 4-2 από τη Λιόν.

Έτσι η Ελλάδα έχασε ευκαιρία να μαζέψει ακόμη περισσότερους βαθμούς, ωστόσο παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια όσον αφορά στην Τσεχία που είναι 10η.

Χάρη στη νίκη της Πλζεν μάλιστα οι Τσέχοι αύξησαν τη διαφορά τους από την Ελλάδα στην κατάταξη, αλλά η χώρα μας μπορεί να αισιοδοξεί έχοντας τέσσερις εκπροσώπους στα νοκ-άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ του Champions League, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League και την ΑΕΚ στους «16» του Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.025 (+8.225 – 3/5)

10. Τσεχία 47.225 (+9.725 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.312 (+12.100 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 41.356 (+11.500 – 1/4)

14. Νορβηγία 39.737 (+6.550 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 1/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για κάθε θέση:

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –