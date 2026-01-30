Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει ξανά τη Βικτόρια Πλζεν στα playoffs του Europa League, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται σε διπλά παιχνίδια στις 19 Φεβρουαρίου στην Αθήνα και στις 26 Φεβρουαρίου στην Πλζεν, με στόχο την πρόκριση στους «16».

Στην τρέχουσα σεζόν, η ομάδα είναι τέταρτη στη Chance liga με 19 αγωνιστικές, έχοντας εννιά νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες. Πριν τα ματς με τον Παναθηναϊκό, θα παίξει εκτός έδρας με τη Σίγκμα Όλομουτς στις 14 Φεβρουαρίου και εντός με τη Σλάβια Πράγας στις 22 του ίδιου μήνα. Στο Κύπελλο Τσεχίας έχει φτάσει στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσει στις 4 Μαρτίου την Καρβινά. Στην League Phase τερμάτισε 14η με τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες, χωρίς ήττες.

Ο προπονητής της ομάδας είναι ο Μάρτιν Χίσκι, ενώ οι πιο πολύτιμοι παίκτες στο ρόστερ είναι ο Τσέχος μέσος Λούκας Τσερβ και ο Λιβεριανός στόπερ Σάμσον Ντουέ. Ξεχωρίζουν επίσης ο Βόσνιος δεξιός χαφ Αμάρ Μέμιτς και ο Γκανέζος επιθετικός Πρινς Αντού, καθώς και οι νεαροί κεντρικοί αμυντικοί Γιάν Παλούσκα και Κάρελ Σπατσίλ, που θεωρούνται ανερχόμενα ταλέντα.