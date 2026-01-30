Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) έγιναν οι σχετικές κληρώσεις στη Νιόν της Ελβετίας, για τα νοκ-άουτ play offs σε Champions League και Europa League.

Λίγο αργότερα, η UEFA γνωστοποίησε και τις ακριβείς μέρες και ώρες στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες για τον πρώτο γύρο των νοκ-άουτ στις δύο διοργανώσεις.

Champions League

Τρίτη (17/2)

Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους (19:45)

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Ντόρτμουντ-Αταλάντα (22:00)

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Τετάρτη (18/2)

Καραμπάγκ-Νιούκαστλ (19:45)

Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ-Ίντερ (22:00)

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00)

Τρίτη (24/2)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Κλαμπ Μπριζ (19:45)

Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός (22:00)

Ίντερ-Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Νιούκαστλ-Καραμπάγκ (22:00)

Τετάρτη (25/2)

Αταλάντα-Ντόρτμουντ (19:45)

Γιουβέντους-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα (22:00)

Europa League

Πέμπτη (19/2)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19:45)

ΠΑΟΚ-Θέλτα (19:45)

Μπραν-Μπολόνια (19:45)

Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45)

Λουντογκόρετς-Φενέρμπαχτσε (22:00)

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Λιλ-Ερυθρός Αστέρας (22:00)

Σέλτικ-Στουτγκάρδη (22:00)

Πέμπτη (26/2)

Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς (19:45)

Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός (19:45)

Ερυθρός Αστέρας-Λιλ (19:45)

Στουτγκάρδη-Σέλτικ (19:45)

Γκενκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)

Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)

Μπολόνια-Μπραν (22:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενέρμπαχτσε (22:00)