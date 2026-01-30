Για περίπου δέκα ημέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Γιάννης Κώτσιρας. Ο έμπειρος μπακ υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στη γαστροκνημία, κάτι που σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τους αγώνες με την Κηφισιά, τον ΠΑΟΚ και πιθανότατα με τον Ολυμπιακό.

Στο πρόγραμμα επανεντάχθηκε ο Καλάμπρια που ανάρρωσε πλήρως από την ίωση και ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Τσέριν μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης» χωρισμένοι σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Ρόμα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο