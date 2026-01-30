Με έναν ξεχωριστό τρόπο θα τιμήσουν ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Βιλερμπάν τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ πριν από την αναμέτρησή τους στη Λιόν για την 25η αγωνιστική της EuroLeague (30/1, 21:15, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).

Αντί για την παραδοσιακή ενός λεπτού σιγή, οι δύο ομάδες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ενός λεπτού χειροκρότημα πριν από το τζάμπολ, αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής στους θανόντες.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε υποβάλει αίτημα στη διοργανώτρια αρχή για σιγή ενός λεπτού, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, όμως στη Γαλλία το αποτύπωμα της μνήμης θα δοθεί μέσω χειροκροτήματος.

Το συμβολικό αυτό χειροκρότημα θα πραγματοποιηθεί ακριβώς πριν από την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν.