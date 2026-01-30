Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Το απόγευμα της Παρασκευής (30/1), οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν μέσω επίσημης ανάρτησης τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των δύο κρίσιμων αναμετρήσεων απέναντι στους Γερμανούς.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης τις 22:00, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, επίσης στις 22:00, στην BayArena.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει τη στήριξη των φιλάθλων του στη Γερμανία, καθώς θα διαθέτει 1.700 εισιτήρια για τη ρεβάνς. Σε περίπτωση πρόκρισης, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στη φάση των «16» μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου.