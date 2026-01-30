Η Μπασκόνια κατάφερε να επικρατήσει της Ζάλγκιρις με 102-91 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Φρανσίσκο που σημείωσε 30 πόντους για τους φιλοξενούμενους.

Η ομάδα του Γκαλμπιάτι επέμεινε στο επιθετικό της πλάνο και έλεγξε το ματς, ενώ οι Λιθουανοί βασίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά στον Φρανσίσκο. Το τελικό σκορ μπορεί να φαίνεται ασφαλές για τους γηπεδούχους, αλλά μέχρι το 38ο λεπτό η αναμέτρηση ήταν αμφίρροπη.

Για την Μπασκόνια, ο Λουγουαγού–Καμπαρό σημείωσε 19 πόντους, με τον Φόρεστ να προσθέτει 16, τον Χάουαρντ 15 και τον Κούρουκς επίσης 15. Από τη Ζάλγκιρις, ο Φρανσίσκο ήταν μοναδικός, με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Στα πρώτα λεπτά, η Ζάλγκιρις ξεκίνησε δυνατά, προηγούμενη 23-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ η Μπασκόνια ανέβασε ρυθμό και πήρε το προβάδισμα με 46-45 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες ακολουθούσαν η μία την άλλη, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο μπροστά με 4 πόντους (75-71).

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και προηγήθηκαν με +5 στο 35ο λεπτό, όμως η Μπασκόνια αντέδρασε ξανά, τρέχοντας σερί 11-2 στα επόμενα τέσσερα λεπτά για το τελικό 102-91. Ψύχραιμος από τη γραμμή, ο Λουγουαγού-Καμπαρό έκανε το 97-91 και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη των Βάσκων.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Σέμες, Ραντόικοβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-23, 46-45, 75-71, 102-91