Ο Ολυμπιονίκης μας Εμμανουήλ Καραλής και οι προπονητές τουυ Μαρτσίν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή παρέλαβαν την Παρασκευή (30/1) μια ντουζίνα νέα κοντάρια στο κλειστό προπονητήριο του Ολυμπιακού σταδίου.

Τα κοντάρια αυτά έχουν μήκος 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερο, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Έλληνας πρωταθλητής μας στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Τα κοντάρια ήρθαν από τις ΗΠΑ μέσω Γερμανίας.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ήδη την πρώτη του εμφάνιση για το 2026, στο Λοτζ της Πολωνίας, όπου κέντρισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων (το στάδιο σχεδόν άδειασε όταν ολοκλήρωσε τον αγώνα του) και με 5.93 στρογγυλοκάθισε στο Νο 1 της παγκόσμιας λίστας. Τα μηνύματα που λαμβάνουν από την προπόνησή του οι προπονητές του είναι πολύ αισιόδοξα και ο ίδιος ανυπομονεί να παρουσιάσει και στις επίσημες διοργανώσεις τις τεράστιες δυνατότητές του.

Επόμενος αγώνας για τον δεύτερο στο περασμένο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα είναι το δικό του μίτινγκ, το Fly Athens Indoor, στις 7 Φεβρουαρίου.