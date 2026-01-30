Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Τι είπε ο Μοτεγιούνας μετά την εκλογή του νέου CEO στην Euroleague
Ο κύκλος του Παούλιους Μοτεγιούνας στη θέση του CEO της Euroleague Basketball έκλεισε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής (30/1). Μετά τις πρόσφατες διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν, ο Τσους Μπουένο ανέλαβε τα ηνία του οργανισμού, σηματοδοτώντας την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία, έπειτα από τρία χρόνια. Ο Λιθουανός παράγοντας, απαλλαγμένος πλέον από τα καθήκοντά του, προχώρησε στη […]
Από το παρκέ… στη σχάρα: Η απορία του Φουρνιέ για τα παϊδάκια του Πειραιά
Ο Εβάν Φουρνιέ συνηθίζει να μοιράζεται σκέψεις, απορίες αλλά και χιουμοριστικά σχόλια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», όπου είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Πέρα από τα αγωνιστικά, ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού δεν διστάζει να ασχοληθεί και με… γευστικές αναζητήσεις, σχολιάζοντας όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα με διάθεση και χαμόγελο. Αυτή τη φορά, απηύθυνε […]
Αυτή είναι η ποινή του Βεζένκοβ για το περιστατικό με τον Πετρόπουλο – Πότε θα την εκτίσει
Ο Σάσα Βεζένκοβ τιμωρήθηκε με ποινή μίας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, λόγω του επεισοδίου με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Το σενάριο που «ανάβει φωτιές» στο NBA – Στο μυαλό του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Λέικερς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στο επίκεντρο των σεναρίων ανταλλαγής στο NBA, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς. Παρά το γεγονός ότι οι Μαϊάμι Χιτ και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θεωρούνται φαβορί, οι Λος Άντζελες Λέικερς παραμένουν σημαντικός προορισμός για παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Ο δημοσιογράφος Χάουαρντ Μπεκ αναφέρει ότι ο […]