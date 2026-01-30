Οι δύο ελληνικές ομάδες ολοκλήρωσαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στη League Phase και συνεχίζουν στο νοκ άουτ σκέλος του Europa League. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία, παίζοντας για μεγάλο διάστημα με αριθμητικό μειονέκτημα, με αποτέλεσμα αμφότεροι να οδηγηθούν στον γύρο των playoffs.

Όσον αφορά τα πιθανά ζευγάρια, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει είτε τη Νότιγχαμ είτε τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί απέναντι είτε στον Ερυθρό Αστέρα είτε στη Θέλτα.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs είναι προγραμματισμένα για τις 19 Φεβρουαρίου 2026, με τις ρεβάνς να ακολουθούν στις 26 Φεβρουαρίου 2026, εκεί όπου θα κριθούν τα οκτώ εισιτήρια για τη φάση των 16 του Europa League.

Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1.

Για να παρακολουθήσετε ζωντανά την κλήρωση, πατήστε εδώ.