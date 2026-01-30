Η Βίρτους Μπολόνια απέδρασε από το Μονακό με νίκη 84-82 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα 4,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 11 πόντους, όμως στο τέλος πλήρωσαν την «παιχνιδιάρικη» διαχείριση της τελευταίας επίθεσης.

Η Βίρτους ξεκίνησε καλά με τον Άλστον να σκοράρει, αλλά οι παίκτες του Σπανούλη τον σταμάτησαν νωρίς με φάουλ. Με πέντε πόντους από τον Τζέιμς και πέντε από τον Τζέιμς, η Μονακό πέρασε μπροστά 13-10 στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες σκόραραν αρκετά τρίποντα, με τη Μονακό να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (30-22).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Βίρτους είχε ένα καλό διάστημα και μείωσε προσωρινά σε 45-44, αλλά η Μονακό απάντησε με έξι αναπάντητους πόντους πριν το ημίχρονο και προηγήθηκε 51-44.

Στην επανάληψη, η Μονακό φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά η Βίρτους βρήκε ρυθμό με τον Άλστον και τον Ακέλε. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν 62-62 με δύο λεπτά να απομένουν στην τρίτη περίοδο, ενώ η Μονακό έκλεισε το δεκάλεπτο στο +3 (65-62).

Στην τέταρτη περίοδο, η Βίρτους προηγήθηκε 66-73 και στη συνέχεια διεύρυνε τη διαφορά μέχρι και το 66-77 με επιμέρους 1-11. Η Μονακό αντέδρασε και με σερί 16-4 προηγήθηκε 82-81, ωστόσο η τελευταία επίθεση εκτελέστηκε βιαστικά από τον Τζέιμς. Ο Βιλντόζα εκτέλεσε το μεγάλο τρίποντο 4,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ιταλική ομάδα.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ανοιχτή, με διακυμάνσεις στο σκορ και έντονο συναγωνισμό, και η Βίρτους κατάφερε να πάρει ένα πολύτιμο «διπλό» εκτός έδρας χάρη στο καθοριστικό σουτ του Βιλντόζα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χορντόβ, Ζαμοΐτσκι, Μπίτνερ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-22, 51-44, 65-62, 82-84