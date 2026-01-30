Ο Ερυθρός Αστέρας επιβεβαίωσε την καλή του φόρμα στην EuroLeague, επικρατώντας στο Βελιγράδι της Dubai BC με 95-92 για την 25η αγωνιστική, φτάνοντας έτσι στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Η ομάδα της Σερβίας καθοδηγήθηκε από τις εξαιρετικές εμφανίσεις των Νουόρα και Ιζούντου, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μπάτλερ.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ξεχώρισαν οι Καμπενγκέλε (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ράιτ (16 πόντοι, 4 ασίστ) και Μπέικον (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ), χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να αποφύγουν την ήττα.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τρίποντο του Ράιτ, αλλά η αντίδραση του Κάλινιτς έδωσε γρήγορα προβάδισμα στον Ερυθρό Αστέρα. Στη συνέχεια ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ευστόχησε σε τρία τρίποντα μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά, ενώ ο Μπόλονμπόι κάρφωσε εντυπωσιακά, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +14 (23-9) και ολοκλήρωσαν με 5/7 τρίποντα, έχοντας 20 πόντους διαφορά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Dubai BC αντέδρασε και με σερί 6-0 μείωσε τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη την πτώση της ευστοχίας του Ερυθρού Αστέρα, που σκόραρε μόλις 8 πόντους στα πρώτα έξι λεπτά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο: η Dubai BC πέτυχε 27 πόντους, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας μόλις 10. Ο Καμπενγκέλε ήταν εξαιρετικός για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ διατήρησε την απόδοση των γηπεδούχων.

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο. Ο Νουόρα ανέβασε τη διαφορά στο +6 με ένα λεπτό να απομένει, ενώ ο Μπάτλερ με τρίποντο για τον Ερυθρό Αστέρα διαμόρφωσε το 68-61 στο τέλος της περιόδου. Ο Νουόρα τελείωσε το δεκάλεπτο με 10 πόντους, φτάνοντας συνολικά τους 16, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 13 και ο Ιζούντου πρόσθεσε 10.

Στην τελευταία περίοδο, ο Μπάτλερ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη με τρίποντο, ενώ ο Άντερσον αποχώρησε με πέντε φάουλ, αυξάνοντας τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα στο +10. Παρά τις προσπάθειες της Dubai BC, η ομάδα του Βελιγραδίου διατήρησε τον έλεγχο, με τον Νουόρα να εμποδίζει την αντιστροφή του σκορ. Το τρίποντο του Καμπενγκέλε ήταν το τελευταίο σημαντικό σουτ για τους φιλοξενούμενους, χωρίς όμως να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη, ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη EuroLeague, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρθία, Κορτές, Μπισέλ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 34-14, 44-41, 68-61, 95-92