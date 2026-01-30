Στη Λιόν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, όπου το βράδυ της Παρασκευής (30/1, 21:45) αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στη Γαλλία χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στην ποδοκνημική και κρίθηκε ανέτοιμος για την αναμέτρηση.

Ο Εργκίν Αταμάν συμπεριέλαβε 13 παίκτες στην αποστολή, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να μένει εκτός της τελικής 12άδας λίγο πριν από το τζάμπολ.

Αντίθετα, οι Τζέντι Οσμάν και Ντίνος Μήτογλου επιστρέφουν στη δράση έπειτα από τους τραυματισμούς τους και αναμένεται να δώσουν λύσεις στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα για να πάρει βαθμολογική ανάσα και να βάλει τις βάσεις για ένα ανοδικό σερί.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσέβεν.