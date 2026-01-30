Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανσερραϊκού, δείχνοντας σεβασμό στην επιθυμία των φίλων του ΠΑΟΚ για μαζική παρουσία στο γήπεδο, αποφάσισαν να μην δώσουν το «παρών» στις εξέδρες. Αντ’ αυτού, μικρή αντιπροσωπεία τους θα βρεθεί στην Τούμπα για να καταθέσει στεφάνι ως ένδειξη τιμής και μνήμης στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει πως, κατόπιν συνεννόησης και με τον σύνδεσμο οργανωμένων φιλάθλων της «Che Guevara Club» και λόγω του τραγικού γεγονότος με την απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία, αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα του αγώνα της Κυριακής και σεβόμενοι την επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για μαζική παρουσία στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, αποφάσισαν να μη κάνουν χρήση της θύρας 8 που τους είχε παραχωρηθεί. Αντιπροσωπεία φιλάθλων θα προβεί σε κατάθεση στεφάνου ως φόρο τιμής πριν την έναρξη του αγώνα».