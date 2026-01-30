Ο Εβάν Φουρνιέ συνηθίζει να μοιράζεται σκέψεις, απορίες αλλά και χιουμοριστικά σχόλια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ», όπου είναι ιδιαίτερα δραστήριος.

Πέρα από τα αγωνιστικά, ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού δεν διστάζει να ασχοληθεί και με… γευστικές αναζητήσεις, σχολιάζοντας όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα με διάθεση και χαμόγελο.

Αυτή τη φορά, απηύθυνε ένα ερώτημα προς τους φίλους των «ερυθρόλευκων» και γενικότερα τους κατοίκους του Πειραιά, ζητώντας προτάσεις για το πού μπορεί να απολαύσει τα καλύτερα αρνίσια παϊδάκια της περιοχής, ιδανικά μετά από έναν αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης Φιλίας.

«Ξέρει κανείς που είναι τα καλύτερα παϊδάκια στον Πειραιά αργά το βράδυ; Που να είναι ανοιχτό το μαγαζί μετά από παιχνίδι»;

Best lamb chops in Piraeus thats open late?? Like after a game — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 30, 2026