Νέα μελέτη Ισπανών ερευνητών αποκαλύπτει ότι ο συνδυασμός τριπλής φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να εξαλείψει πλήρως τους όγκους του παγκρέατος σε πειραματόζωα, ανοίγοντας νέους δρόμους στη μάχη κατά του καρκίνου.

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι από τους πιο επιθετικούς τύπους όγκων, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Η ταχεία ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις θεραπείες τον καθιστά έναν από τους δυσκολότερους στη θεραπεία καρκίνους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο της Ισπανίας (CNIO), οι επιστήμονες κατάφεραν να εξαλείψουν τους όγκους σε ποντίκια και να αποτρέψουν την επανεμφάνισή τους, χρησιμοποιώντας συνδυασμό τριών διαφορετικών φαρμάκων.

«Οι μελέτες αυτές ανοίγουν τον δρόμο για τον σχεδιασμό νέων συνδυαστικών θεραπειών που μπορούν να βελτιώσουν την επιβίωση των ασθενών με παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα», ανέφεραν οι ερευνητές, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα καθορίζουν την κατεύθυνση για την ανάπτυξη νέων κλινικών δοκιμών.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση PNAS, δείχνουν ότι η ταυτόχρονη στόχευση τριών κρίσιμων σημείων της μοριακής οδού του ογκογονιδίου KRAS οδηγεί σε μακροχρόνια υποχώρηση των όγκων. Στην Ισπανία, διαγιγνώσκονται περισσότερα από 10.300 περιστατικά αυτού του τύπου καρκίνου κάθε χρόνο, με πενταετή επιβίωση κάτω του 10%.

Η σημασία της πολυπαραγοντικής προσέγγισης

Το κλειδί της ανακάλυψης βρίσκεται στην αποφυγή της ανθεκτικότητας που εμφανίζεται όταν το ογκογονίδιο μπλοκάρεται σε ένα μόνο σημείο. Η ομάδα του CNIO συνδύασε έναν πειραματικό αναστολέα του KRAS με ένα ήδη εγκεκριμένο φάρμακο για τον καρκίνο του πνεύμονα και έναν αποδομητή πρωτεϊνών.

Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε σε εξαφάνιση των όγκων χωρίς σημαντικές παρενέργειες, σε τρία διαφορετικά ζωικά μοντέλα. Αν και τα αποτελέσματα θεωρούνται ορόσημο στην έρευνα κατά του καρκίνου, οι επιστήμονες προειδοποιούν για συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να πραγματοποιήσουμε κλινικές δοκιμές με την τριπλή θεραπεία», αναφέρουν, υπογραμμίζοντας ότι η προσαρμογή της θεραπείας για ανθρώπους αποτελεί σύνθετη διαδικασία. Ωστόσο, εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανακάλυψη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

Η μάστιγα του καρκίνου

Ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με εκατομμύρια θύματα κάθε χρόνο. Τα στατιστικά δείχνουν συνεχή αύξηση κρουσμάτων, συνδεόμενη με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ρύπανση, χημικές ουσίες και τοξίνες από βιομηχανικές δραστηριότητες.

Η νόσος προκαλείται από γενετικές μεταλλάξεις που οδηγούν σε ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη, επηρεαζόμενη από το κάπνισμα, την ακτινοβολία, ιούς, ορμόνες και κληρονομικότητα. Η ενεργοποίηση ογκογονιδίων ή η απενεργοποίηση γονιδίων καταστολής όγκων επιτρέπει την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων.