Η Microsoft κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια στην ιστορία του χρηματιστηρίου, με πτώση της χρηματιστηριακής αξίας κατά 357 δισεκατομμύρια δολάρια στις 3,22 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν σχεδόν 10%, σημειώνοντας τη χειρότερη πτώση μετά από ανακοίνωση αποτελεσμάτων σε σχεδόν 13 χρόνια.

Η πτώση ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, που έδειξαν ρεκόρ κεφαλαιουχικών δαπανών 37,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, με αύξηση 66% σε ετήσια βάση, παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης της υπηρεσίας cloud Azure από 40% σε 39%.

Η Microsoft υπέστη τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια στην ιστορία του χρηματιστηρίου, καθώς η κεφαλαιοποίησή της μειώθηκε κατά 357 δισ. δολάρια την Πέμπτη. Οι επενδυτές αντέδρασαν έντονα στην επιβράδυνση της ανάπτυξης του cloud και στις αυξανόμενες αμφιβολίες για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε σχεδόν 10%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2020 και τη χειρότερη απόδοση μετά από ανακοίνωση αποτελεσμάτων εδώ και 13 χρόνια. Η συνολική αξία της Microsoft περιορίστηκε στα 3,22 τρισ. δολάρια, με τη ζημιά να ξεπερνά τη χρηματιστηριακή αξία άνω του 90% των εταιρειών του S&P 500.

Απογοήτευση μετά τα οικονομικά αποτελέσματα

Η πτώση ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τετάρτης, που έδειξε ρεκόρ κεφαλαιουχικών δαπανών 37,5 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο — αύξηση 66% σε ετήσια βάση. Παρά τα έσοδα των 81,3 δισ. δολαρίων και τα κέρδη ανά μετοχή των 4,14 δολαρίων, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, η επιβράδυνση της ανάπτυξης του Azure από 40% σε 39% και η άνοδος του κόστους ανησύχησαν τους επενδυτές.

Η οικονομική διευθύντρια Amy Hood αναγνώρισε τις πιέσεις, σημειώνοντας ότι «αν η Microsoft είχε διαθέσει όλες τις εισερχόμενες GPU στο Azure αντί στην εσωτερική ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, ο δείκτης KPI θα είχε ξεπεράσει το 40%». Η εταιρεία, ωστόσο, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στα δικά της προϊόντα όπως το Copilot και στην έρευνα, μια στρατηγική που ενδέχεται να αποδώσει μακροπρόθεσμα αλλά δοκιμάζει την υπομονή των επενδυτών.

Προβλέψεις και επιπτώσεις στην αγορά

Η Microsoft προβλέπει ότι η ανάπτυξη του Azure θα παραμείνει σταθερή στο 37%-38% έως τον Μάρτιο, επικαλούμενη περιορισμούς στην παραγωγή chips τεχνητής νοημοσύνης και ζήτηση που υπερβαίνει την προσφορά.

Η κατάρρευση της μετοχής επηρέασε και τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο. Ο δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,7%, η ServiceNow έχασε 12%, ενώ το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF κατέγραψε πτώση περίπου 5%, εισερχόμενο σε bear market.

Ιστορικές απώλειες και συγκρίσεις

Η απώλεια των 357 δισ. δολαρίων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία, μετά τη ζημιά 593 δισ. δολαρίων της Nvidia στις 27 Ιανουαρίου 2025, όταν η κινεζική startup DeepSeek παρουσίασε φθηνότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναφέρει το Bloomberg, μόνο λίγες φορές από το 1986 — όπως τη Μαύρη Δευτέρα του 1987 και την κρίση του COVID-19 — έχουν σημειωθεί τόσο απότομες πτώσεις στη μετοχή της Microsoft.

Αντίθετα, οι μετοχές της Meta Platforms εκτοξεύτηκαν κατά 10% μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων και σχεδίων για επενδύσεις έως 135 δισ. δολαρίων σε data centers.

«Καθώς γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Microsoft δεν πρόκειται να επιτύχει ισχυρή απόδοση επένδυσης από τις εκτεταμένες δαπάνες της στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μετοχές της πρέπει να επαναξιολογηθούν», δήλωσε στρατηγικός αναλυτής που επικαλείται το Bloomberg.