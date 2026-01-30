Η Adidas ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας έως 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2026, με στόχο την ακύρωση αυτών των μετοχών και τη μείωση της κυκλοφορίας τους.

Το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών θα ξεκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από την αναμενόμενη ταμειακή ροή της εταιρείας για το ίδιο έτος.

Η Adidas δημοσίευσε προκαταρκτικά στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο με έσοδα περίπου 6,08 δισεκατομμυρίων ευρώ και αύξηση 11% στα έσοδα της μάρκας σε συναλλαγματικά ουδέτερη βάση σε ετήσιο επίπεδο.

Η Adidas ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επαναγοράσει ίδιες μετοχές αξίας έως 1 δισ. ευρώ το 2026, μετά από μια χρονιά-ρεκόρ για τα οικονομικά της αποτελέσματα. Η απόφαση έρχεται έπειτα από ισχυρή επίδοση για το 2025, με την εταιρεία να καταγράφει ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη.

Σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών, το πρόγραμμα επαναγοράς θα ξεκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από την προβλεπόμενη ταμειακή ροή της χρονιάς. Η Adidas διευκρίνισε ότι προτίθεται να ακυρώσει τις μετοχές που θα επαναγοράσει, μειώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία.

Ισχυρές επιδόσεις και ρεκόρ εσόδων

Παράλληλα, η εταιρεία δημοσίευσε προκαταρκτικά, μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα ανήλθαν σε περίπου 6,08 δισ. ευρώ. Σε συναλλαγματικά ουδέτερη βάση, οι πωλήσεις της μάρκας Adidas αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 164 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα του 2025 ανήλθαν στα 24,81 δισ. ευρώ – το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της εταιρείας. Τα λειτουργικά κέρδη για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκαν στα 2,06 δισ. ευρώ, με το λειτουργικό περιθώριο να ανέρχεται στο 8,3%.

Εμπιστοσύνη και προκλήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος Bjørn Gulden τόνισε ότι η απόφαση για την επαναγορά μετοχών αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών.

Η κίνηση αυτή ωστόσο έρχεται σε μια περίοδο που ορισμένοι αναλυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί για τον μεσοπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της Adidas, μετά την έντονη ανάκαμψη της μετοχής τα τελευταία χρόνια. Η Bank of America εξέδωσε πρόσφατα αρνητική αξιολόγηση, επισημαίνοντας αυξημένες προκλήσεις και ανταγωνιστικές πιέσεις στον παγκόσμιο κλάδο αθλητικών ειδών.

Αντίστοιχα, η RBC Capital Markets – τμήμα της Royal Bank of Canada – υποβάθμισε την εταιρεία, εκτιμώντας ότι οι προβλέψεις για το 2026 παραμένουν υψηλές και ότι η ανάπτυξη ενδέχεται να επιβραδυνθεί χωρίς την ώθηση από μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Τα επόμενα βήματα

Η Adidas ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα οριστικά αποτελέσματα για το 2025 και τις προβλέψεις για το 2026 στις 4 Μαρτίου. Την ίδια ημέρα θα παρουσιάσει επίσης τα σχέδιά της για την κατανομή κεφαλαίου και την πορεία του νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών.