Η Tesla θα διακόψει την παραγωγή των Model S και Model X μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Elon Musk κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2025.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τα ναυαρχίδα των οχημάτων της Tesla, το Model S που κυκλοφόρησε το 2012 και το Model X το 2015.

Το Model S ήταν το αυτοκίνητο που απέδειξε ότι η Tesla ήταν αληθινή. Το Model S ήταν ένα πολυτελές sedan πλήρους μεγέθους που η Tesla σχεδίασε και κατασκεύασε από την αρχή και κυριάρχησε στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων για χρόνια.

Το Model X ακολούθησε το 2015 με τις χαρακτηριστικές πόρτες σε σχήμα γερακιού, καθιστώντας το ένα από τα πρώτα πλήρως ηλεκτρικά SUV στην αγορά.