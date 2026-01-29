Δεν θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη αυτή η αναμέτρηση στην έδρα του Άγιαξ όπου ένας Ολυμπιακός αποφασισμένος για τη νίκη, διέλυσε τον Αίαντα με 2-1 και επέστρεψε στο σπίτι του.

Στα σαλόνια της Ευρώπης.

Δεν θα μπορούσε τίποτε να πάει στραβά σε αυτά τα 120 λεπτά Κόκκινης κυριαρχίας, έτσι όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός.

Με το πάθος που έδειξε, την τεχνική ανωτερότητα, τη δύναμη και την πίστη.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία και άγχωσε τους αντιπάλους του.

Ό,τι είχαν δει μέχρι τώρα από τον Ολυμπιακό, ας το ξεχάσουν.

Στο εξής, όποιος θα βρεθεί στο δρόμο του, θα περάσει δύσκολα.

Το μήνυμα στάλθηκε. Η υπόσχεση του Μεγάλου Λιμανιού στον κόσμο του, σε όλο τον κόσμο, στην Ιστορία του.

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!», θα γράψει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ήταν εκείνη η στιγμή που στην παγωμένη έδρα του Άγιαξ, ο αρχιτέκτονας της νίκης ακούει το σφύριγμα της λήξης. Ο Μεντιλίμπαρ δίνει το σύνθημα για το ξέφρενο γλέντι.

Και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης – ποτέ ο Ολυμπιακός δεν δίνει τη μάχη στο εξωτερικό χωρίς Μαρινάκη στο πλευρό του – μπαίνει στα αποδυτήρια, σαν 12ος παίκτης, και γίνεται ένα με τους παίκτες.

Δεν σταματούσε το τραγούδι, η χαρά, η συγκίνηση.

Αυτοπεποίθηση για ακόμη μεγαλύτερες νίκες.

Πώς έγρταψε ιστορία ο Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Άμστερνταμ, επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1 στην 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτέλεσμα που του εξασφάλισε την παρουσία του στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά για τους «ερυθρόλευκους», με τον διοικητικό ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, να απευθύνει δημόσια συγχαρητήρια στον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», στηρίζοντας την ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της φετινής ευρωπαϊκής της πορείας.

Τρομερή συνεργασία Ταρέμι και Μαρτίνς και το 1-0 των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να σκοράρει στο 52’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Ταρέμι έπαιξε το 1-2 με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο Πορτογάλος ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και με υποδειγματικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 των Πειραιωτών.

Η τρομερή κεφαλιά του Έσε που «ξέρανε» την Johan Cruyff Arena

Μετά το γκολ των γηπεδούχων, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι τους Τσικίνιο και Σιπιόνι αντί των Μουζακίτη και Ελ Κααμπί.

Η είσοδος του Τσικίνιο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς από εκείνον ξεκίνησε η φάση που έφερε το 2-1 για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ. Ο Πορτογάλος εκτέλεσε το κόρνερ που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι», και ο Έσε με εντυπωσιακή κεφαλιά νίκησε τον Γιάρος, χαρίζοντας ξανά προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά.