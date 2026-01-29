Ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του πορεία, επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην επόμενη φάση του Champions League.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, το κλίμα στα αποδυτήρια των «ερυθρόλευκων» ήταν πανηγυρικό, με παίκτες και τεχνικό επιτελείο να γιορτάζουν μια πρόκριση γεμάτη χαρακτήρα και αποφασιστικότητα.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο Έλληνας επιθετικός, έδωσε το «παρών» στο γήπεδο και, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί και να πανηγυρίσει μαζί με τους πρώην συμπαίκτες του.