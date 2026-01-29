Ο Ολυμπιακός με μια επική εμφάνιση επικράτησε στο Άμστερνταμ του Άγιαξ με 2-1 για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και πέρασε στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μια ιστορική στιγμή για τον Ολυμπιακό, με τον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, να συγχαίρει με ανάρτησή του στα social media τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους χιλιάδες οπαδούς των Πειραιωτών που βρέθηκαν στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Ο ισχυρός άνδρας των νταμπλούχων Ελλάδας έκανε λόγο για μια φανταστική εμφάνιση και μια παλικαρίσια πρόκριση, την οποία άξιζαν να πάρουν οι Ερυθρόλευκοι.

“Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!”, ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η ανάρτηση που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

Ιστορική στιγμή για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να κρατάει ψηλά την γαλανόλευκη σημαία και να κάνει περήφανη για μια ακόμα φορά όλη την Ελλάδα.

Μια τεράστια νίκη – πρόκριση για τους Ερυθρόλευκους, που πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην ενδιάμεση φάση του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν είτε την Αταλάντα είτε την Λεβερκούζεν. Το πρώτο ματς είναι 17 ή 18 Φλεβάρη στο Καραϊσκάκη και η ρεβάνς 24 ή 25 του ίδιου μήνα.

