Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Άγιαξ στην 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτέλεσμα που τους εξασφάλισε την πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο της διοργάνωσης.
Ο Ζέλσον Μαρτίνς έβαλε τις βάσεις για το «διπλό», ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Πειραιά και ανταμείφθηκε με το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.
