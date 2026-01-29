Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Άγιαξ στην 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτέλεσμα που τους εξασφάλισε την πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έβαλε τις βάσεις για το «διπλό», ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Πειραιά και ανταμείφθηκε με το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.