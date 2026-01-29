Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Άγιαξ στην 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτέλεσμα που τους εξασφάλισε την πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έβαλε τις βάσεις για το «διπλό», ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του Πειραιά και ανταμείφθηκε με το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Baskettalk
Τελευταία Νέα