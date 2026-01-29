Φοβερά πράγματα στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι αετοί της Λισαβόνας επικράτησαν της βασίλισσας με 4-2 και προκρίθηκαν στα play offs του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στις καθυστερήσεις (90+8).

Σπουδαία εμφάνιση για το σύνολο του Μουρίνιο, σε μία βραδιά που και ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε σε εύστοχη εκτέλεση σε πέναλτι, ενώ μοίρασε και ασίστ. Εκτός οκτάδας έμεινε η Ρεάλ.

Η Μπενφίκα παρόλο που ήταν μπροστά στο σκορ, χρειάζονταν νίκη με 2 γκολ διαφορά, προκειμένου να «κλειδώσει» την πρόκρισή της στην 24άδα.

Σαν από μηχανής θεός, ο τερματοφύλακας Ανατόλι Τούρμπιν, σε φάουλ που κέρδισε η Μπενφίκα, ο Μουρίνιο έδωσε εντολή στον γκολκίπερ να ανέβει στην αντίπαλη εστία, εκεί ο κίπερ των «αετών της Λισαβόνας» σκόραρε με κεφαλιά και «έγραψε» το τελικό 4-2, πετώντας έτσι εκτός 24άδας τη Μαρσέιγ!

What a moment… what a goal from the goalkeeper… what a win for Benfica. It can only come from the Special One — José Mourinho. He is him. pic.twitter.com/OXVcrsxK8m — Sufficient 🪙 (@adlosad) January 28, 2026

Οι «μερένχες» για να μείνουν εκτός οκτάδας, χρειάστηκε το γκολ του Άλισον Σάντος στο 90’+4, με το οποίο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε τεράστια νίκη στο «Σαν Μαμές» επί της Μπιλμπάο με 3-2 και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ (7η θέση).