Στη δουλειά που γίνεται στον Ολυμπιακό στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στα νοκ-άουτ του Champions League ενώ δεν θέλησε να διαλέξει αντίπαλο για τη συνέχεια.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

«Δεν λέω κάτι ιδιαίτερο. Προπονούμαστε καθημερινά, δουλεύουμε καθημερινά όπως νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Τα αποτελέσματα έρχονται με βάση αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό, δεν είναι κάποια ειδική ομιλία, είναι δουλειά. Από την ημέρα που ήρθαμε εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και τα αποτελέσματα έρχονται”.

Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ότι από την ημέρα που ήρθαμε προετοιμάζουμε τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο και έρχονται τα αποτελέσματα. Ευτυχώς τα πράγματα ξεκίνησαν καλά και συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Εκείνοι που είναι μετριόφρονες είναι οι παίκτες, οι οποίοι δέχονται να μην αλλάζουμε πράγματα. Πολλές φορές όταν κάτι δεν πάει καλά θέλεις να αλλάξεις την ιδέα σου. Οι παίκτες είναι ταπεινοί και σέβονται όσα ζητούν οι προπονητές και αυτό φέρνει το αποτέλεσμα».

Τι τους είπε στο ημίχρονο και τι σκέφτηκε στη φάση του Ρέτσου: «Είναι προφανώς ένα δύσκολο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε σωστά τρεις πάσες. Δεν μας έβγαιναν σωστά τα πράγματα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ηρεμήσαμε και προσπαθήσαμε να είμαστε πιο σωστοί, να μην κάνουμε λάθη. Ήρθε το πρώτο, η ισοφάριση, το δεύτερο γκολ και όταν βλέπουμε την μπάλα να πηγαίνει προς το τέρμα νομίζουμε ότι είναι γκολ, αλλά στο τέλος έγινε το θαύμα».

Για το αν προτιμά Αταλάντα ή Λεβερκούζεν: «Το ίδιο είναι».