Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα νοκ-άουτ του Champions League μετά τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στους ερυθρόλευκους κόντρα στην ολλανδική ομάδα, Ζέλσον Μαρτίνς, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της ομάδας του, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν τα παρατάει ποτέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς:

«Είμαστε πανευτυχείς για τη μεγάλη πρόκριση. Τη χαρίζουμε στον κόσμο μας. Κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε όλοι πανευτυχείς.

Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά έτσι είναι είναι το Champions League. Προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε, αλλά αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατάει. Νικήσαμε, συνεχίζουμε δεν σταματάμε».