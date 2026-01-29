Με γκολ του Σαντιάγκο Έσε ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 τον Άγιαξ και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Champions League.

Ο «χρυσός» σκόρερ των Πειραιωτών μίλησε μετά το παιχνίδι στην Cosmote TV για την πρόκριση ενώ δεν έδειξε προτίμηση σε αντίπαλο.

Όσα είπε ο Έσε:

Για το ματς: «Ότι έχει συμβεί σε μια προηγούμενη διοργάνωση έχει περάσει. Πήραμε ένα αποτέλεσμα που αξίζαμε. Δυσκολευτήκαμε να μπούμε στο παιχνίδι, προηγηθήκαμε, μας ισοφάρισαν και ξανά προηγηθήκαμε. Δείξαμε την προσπάθεια της ομάδας μας. Η ομάδα έχει καταφέρει να πετύχει έναν μεγάλο στόχο».

Για το αν προτιμάει Αταλάντα ή Λεβερκούζεν: «Όχι δεν έχω κάποια προτίμηση. Έχουμε δείξει πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η ομάδα έχει τέτοια νοοτροπία. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το μέλλον, την Κυριακή έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι.

Θα δουλέψουμε γιατί έχουμε έναν τελείως διαφορετικό στόχο. Δεν μας απασχολεί η κλήρωση. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό κάνουμε, δουλεύουμε για να πετύχουμε πράγματα. Θα συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι της Κυριακής και όποιος και αν είναι ο αντίπαλος θα συγκεντρωθούμε για να τον αντιμετωπίσουμε».