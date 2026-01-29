H φανταστική Ferrari F310 B του 1997 που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ μόλις πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι . Ο Γερμανός οδηγός την οδήγησε κατά τη διάρκεια του Βελγικού Γκραν Πρι την ίδια χρονιά, ενώ ο συναθλητής του, Eddie Irvine, την χρησιμοποίησε τόσο στο GP της Μόντσα όσο και στο GP της Αυστρίας.

Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με κινητήρα V10 τοποθετημένο σε σχήμα V 75 μοιρών: η μονάδα 3,0 λίτρων απέδιδε 730 ίππους και επέτρεπε στο αυτοκίνητο να προχωρήσει με εξαιρετική πρόοδο. Η F310 B, με αριθμό πλαισίου 179, βγήκε στην πίστα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών στο SPA και ολοκλήρωσε την καριέρα της κατά τη διάρκεια του Ιαπωνικού GP, όπου ήταν το εφεδρικό αυτοκίνητο. Η Ferrari F310 B μόλις πουλήθηκε για 5,2 εκατομμύρια ευρώ