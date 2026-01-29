Η OMODA & JAECOO έχει παρουσία σε 64 αγορές παγκοσμίως, με περισσότερες από 800.000 πωλήσεις, όντας μια φίρμα με εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Η OMODA & JAECOO καταγράφει εντυπωσιακή πορεία και στην Ευρώπη, με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τις 200.000 μονάδες, ενώ στην ελληνική αγορά, μόλις λίγους μήνες από την είσοδό της, η OMODA & JAECOO παρουσιάζει ήδη εμπορική δυναμική.

Στα μοντέλα της που ξεχωρίζουν είναι το Jaecoo 7 SHS–P, το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει στην κατηγορία των C-SUV, κατακτώντας την 6η θέση με μερίδιο αγοράς 5,39% στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των πιο δημοφιλών Plug–in Hybrid μοντέλων στην ελληνική αγορά, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο σύνολο της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, η τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, λαμβάνοντας τον τίτλο “Best PHEV Technology of the Year 2025” από το ισπανικό Autobild, ενώ η OMODA & JAECOO αναδείχθηκε “Brand of the Year” από το βρετανικό Carwow. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της στρατηγικής, η μάρκα έχει επενδύσει σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη καθώς και σε μονάδα παραγωγής στη Βαρκελώνη, ενισχύοντας την τοπική της παρουσία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Στην ελληνική αγορά , η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, με παρουσία σε 19 χώρες και περισσότερες από 600.000 πωλήσεις οχημάτων ετησίως.

Η εμπορική δραστηριότητα της OMODA & JAECOO υποστηρίζεται από πανελλαδικό δίκτυο 9 εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα του aftersales.