Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία απέναντι στη Σαραγόσα, επικρατώντας με 86-70 στο κλειστό «Γ. Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που είχε φύγει νικήτρια και από την Ισπανία, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση του Group N, παίρνοντας παράλληλα το εισιτήριο για την οκτάδα.

Το Περιστέρι παρουσίασε εξαιρετική συνολική εικόνα, με τους βασικούς του παίκτες να βρίσκονται σε πολύ καλό βράδυ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάι Νίκολς με 18 πόντους και 4 ασίστ, έχοντας σημαντική συνεισφορά τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Κάρντενας, ο οποίος πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ ο Χάρις ακολούθησε με 14. Σημαντική βοήθεια έδωσε και ο Φαν Τούμπργκεν, που μπορεί να σημείωσε 7 πόντους, ωστόσο κυριάρχησε στα ριμπάουντ μαζεύοντας εννέα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι ξεκίνησε με αργό ρυθμό, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν γρήγορα ρυθμό από την περιφέρεια και πήραν το προβάδισμα. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το Περιστέρι μπροστά στο σκορ, έχοντας ήδη δείξει τις διαθέσεις του.

Στη δεύτερη περίοδο το σκορ παρέμεινε χαμηλό, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί τον έλεγχο και να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενη με έξι πόντους διαφορά (38-32).

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, το Περιστέρι μπήκε δυνατά και ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Παρότι η Σαραγόσα αντέδρασε και μείωσε προσωρινά, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο +10 (63-53).

Στην τελευταία περίοδο, με τη βοήθεια και του σχεδόν κατάμεστου γηπέδου, το Περιστέρι διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του, κράτησε χαμηλό τον ρυθμό και δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά μέχρι το τέλος, η ελληνική ομάδα έφτασε σε μια άνετη νίκη και πανηγύρισε πανάξια την πρόκριση στα προημιτελικά του Europe Cup.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιούλιν, Ολιό, Χέλμστεϊνς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (3/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Κάρντενας 15 (3/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Φαν Τούμπργκεν 7 (9 ριμπάουντ), Πετράκης, Πέιν 9 (4/5 δίποντα), Μουράτος 2 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Θωμάκος 2, Κακλαμανάκης 9 (5 ριμπάουντ), Χάρις 14 (1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Παπαδάκης 3, Κάριους 7 (4 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς (4 ριμπάουντ)

ΣΑΡΑΓΟΣΑ (Ραμίρεζ): Ρόμπινσον 12 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σπίσου 10 (7 ασίστ), Γιούστα 16 (5 ριμπάουντ), Γκονζάλεθ 3, Φερνάντεθ 6 (5 ριμπάουντ), Σοριάνο 5, Ροντρίγκεθ 6 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπερμούδεζ, Λούκιτς, Κουμάτζε 6 (6 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου: 18/40 δίποντα, 12/28 τρίποντα, 14/21 βολές, 36 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 12 επιθετικά), 20 ασίστ, 11 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 30 φάουλ