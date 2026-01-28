Ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και ο Κώστας Τσιμίκας μίλησαν για το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, δίνοντας το στίγμα της Ρόμα πριν από την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Γκασπερίνι: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ομάδα»

Ο προπονητής της Ρόμα αναγνώρισε την προσπάθεια και την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, αναλύοντας τη φιλοσοφία του για τον αγώνα:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια καλή ομάδα, έχει κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, θα τα δώσουμε όλα, αλλά το να παίξουμε έναν επιπλέον γύρο δεν με ανησυχεί».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον στόχο της οκτάδας, αλλά και στις προτεραιότητες των «τζιαλορόσι» τη δεδομένη χρονική στιγμή:

«Θα προσεγγίσουμε αυτόν τον αγώνα προσπαθώντας να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Θα ήμασταν ακόμη πιο χαρούμενοι αν τερματίζαμε στους οκτώ πρώτους, αλλά αυτή τη στιγμή δίνουμε προτεραιότητα στο πρωτάθλημα».

Ο Ιταλός τεχνικός δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη σχέση του με τον Ράφα Μπενίτεθ, δείχνοντας σεβασμό και εκτίμηση προς τον αντίπαλο προπονητή:

«Έχω καλή σχέση με τον Μπενίτεθ. Είναι ένας σπουδαίος επαγγελματίας, νικητής σε αρκετές χώρες. Αύριο θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας».

Τσιμίκας: «Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε»

Ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα ως αντίπαλος ύστερα από χρόνια, εξέφρασε τη χαρά και την ανυπομονησία του πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό:

«Δεν έχω παίξει εναντίον ελληνικής ομάδας εδώ και πολλά χρόνια. Χαίρομαι που επέστρεψα εδώ και θα επικοινωνήσω με τους συμπαίκτες μου στην εθνική ομάδα.»

Παράλληλα, μίλησε για την ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει, αλλά και για τη νοοτροπία με την οποία η Ρόμα πηγαίνει στο παιχνίδι:

«Οι οπαδοί στην Ελλάδα είναι πολύ εκδηλωτικοί, θα είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας. Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε, αυτός είναι ο μόνος μας στόχος.»

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Έλληνας διεθνής ήταν κατηγορηματικός σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για το μέλλον του:

«Είμαι πολύ συγκεντρωμένος στη Ρόμα. Θέλω να είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Δεν θέλω να ακούω φήμες για μεταγραφές. Ο μόνος μου στόχος είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό εδώ».

Ο διεθνής αμυντικός μίλησε και για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Δεν έχω λόγια να το σχολιάσω… Ελπίζω ο Θεός να δώσει στις οικογένειές τους τη δύναμη που χρειάζονται και οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό».