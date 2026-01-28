Η Παρτίζαν προχώρησε στην απόκτηση του Αλέκσα Ραντάνοφ, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά του ρόστερ της και να βελτιώσει την παρουσία της στην EuroLeague. Ο 27χρονος Σέρβος, που αγωνίζεται στη θέση γκαρντ-φόργουορντ και με ύψος 2,02 μ., προέρχεται από την Μπάγερν Μονάχου, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί, έχοντας μόλις τρεις συμμετοχές στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Παρά τη λήξη της προθεσμίας για μεταγραφές μεταξύ ομάδων της EuroLeague την 5η Ιανουαρίου 2026, ο Ραντάνοφ μπορεί κανονικά να αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα, καθώς η Μπάγερν δεν τον είχε εγγράψει στο ρόστερ της για τη διοργάνωση.

Με την προσθήκη του Σέρβου διεθνή, η Παρτίζαν ενισχύει τη γραμμή των γκαρντ και των φόργουορντ, αποκτώντας έναν παίκτη με ευρωπαϊκή εμπειρία και φυσική παρουσία που μπορεί να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

Ο Αλέκσα Ραντάνοβ είναι η νέα ενίσχυση της Παρτιζάν Μοζάρτ Μπετ. Ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, έφτασε στις τάξεις των “ασπρόμαυρων” μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη βαυαρική ομάδα. Ο Αλέκσα γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1998 και αγωνίζεται στις θέσεις “δύο” και “τρία”.

Για την εθνική ομάδα της Σερβίας, ο νέος παίκτης της Παρτιζάν έχει αγωνιστεί στα προκριματικά για τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, από τη μάχη για την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019.

Το 2023, ο Ραντάνοβ ακολούθησε ολόκληρη την προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μανίλα, αλλά μετά τους τελευταίους ελέγχους στην Κίνα, ο προπονητής Πέσιτς αποφάσισε τελικά να επιλέξει τους άλλους 12 υποψηφίους. Στην καριέρα του σε συλλόγους, πριν από τη Μπάγερν, ο Ραντάνοβ έπαιξε για τη Λέγκια της Πολωνίας, τη Μέγκα Μπάσκετ, τη Ρούνα Μπάσκετ από τη Μόσχα, το Περιστέρι, την Ιγκοκέα, τον Ερυθρό Αστέρα και τη FMP.

Ο Αλέκσα θα ενσωματωθεί στην ομάδα μετά την επιστροφή των “ασπρόμαυρων” από το Μιλάνο.