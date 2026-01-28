Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 88-85 του Ολυμπιακού σε ένα ματς στο οποίο οι ερυθρόλευκες ήταν πάρα πολύ καλές και το πάλεψαν μέχρι το φινάλε, παρά τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Μετά το ματς του πρώτου γύρου, ακόμα ένα ντέρμπι αιωνίων ήταν οριακό και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός, που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ από ποτέ στο μπάσκετ γυναικών, φέρνοντας μάλιστα και την Σπανού με 120.000 € για 3 μήνες, έχει στα χαρτιά καλύτερη ομάδα, αλλά ο Ολυμπιακός, παρά την οικονομική διαφορά, απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι ανταγωνιστικός και θα διεκδικήσει με αξιώσεις και το φετινό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα γρήγορο 7-0 και πέντε πόντους της Φιτζέρλαντ με τον Ολυμπιακό να απαντάει και να μειώνει σε 10-7 πολύ γρήγορα στο 4’. Η Σπανού με τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +6 και σκορ 16-10 στον Παναθηναϊκό στο 6’.

Η Χριστινάκη που ήταν σε ένα ακόμα ματς τρομερή για τον Ολυμπιακό μείωσε στο -2 με πέντε συνεχόμενους προσωπικούς της πόντους και σκορ 19-17. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με 23-20.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με τρίποντο της Καρλάφτη, η οποία έκανε το 25-27 υπέρ των Πειραιωτών στο 12’. Στη συνέχεια οι «πράσινες» με την Πρινς να παίρνει αρκετές μπάλες στο low post πέρασαν και πάλι μπροστά με 31-29 στο 15′.

Η Τζόνσον με συνεχόμενες κατοχές έβαλε και πάλι μπροστά τις ερυθρόλευκες, με την Τζόνσον να κάνει το 36-34 για τον Παναθηναϊκό στο 18’. Η Κριμίλη με τρίποντο έκανε το 43-38 για τον Παναθηναϊκό και αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με ξεκάθαρη στόχευση να πασάρει την μπάλα στην Τζόνσον, η οποία έφτασε τους 13 πόντους και μείωσε για τον Ολυμπιακό σε 48-46 στο 24’. Με τρίποντο της Κριμίλη και καλάθι της Πρινς ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +7 και σκορ 53-46.

Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με τρίποντο 58-51, με τις ερυθρόλευκες να πλησιάζουν και πάλι στο -4 με τις Τζόνσον και Καρλάφτη να σκοράρουν στο 27’. Ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στα ίσια στο 62-62 με την Χριστινάκη στο 29’. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με καλάθι και φάουλ της Κριμίλη η οποία έκανε το 67-62.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με τρίποντο της Σπανού κάνοντας το 70-64, με τον Ολυμπιακό αν γυρνάει στο ματς με το καλάθι της Γούλφολκ η οποία έκανε το 73-72 στο 33’. Ο Ολυμπιακός πέρασε και μπροστά στο σκορ με 79-81 με καλάθι της Κριβάσεβιτς στο 36’.

Το ματς ήταν μάχη μέχρι τέλους, με την Χριστινάκη να αστοχεί στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού με το σκορ στο 86-85 και τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 88-85 στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Ευφραιμίδης, Καραπαπάς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-20, 43-38, 67-62, 88-85

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ερντέμ): Οκόσουν 6 (3/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Φιτζέραλντ 11 (2/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σταμολάμπρου, Μπράουν 4 (2/7 σουτ), Γαλανόπουλος 9 (3/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Σπανού 24 (8/14 βολές, 2/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κριμίλη 14 (2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Πρινς 20 (4/6 βολές, 8/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5, Γιακούμπτσοβα 3 (1/6 σουτ), Νικολοπούλου 2, Γούλφολκ 18 (4/4 βολές, 4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καρλάφτη 7 (1), Κριβάσεβιτς 8 (2/4 βολές, 3/5 δίποντα), Δίελα 2, Μπενέκη, Χριστινάκη 19 (3/4 βολές, 8/11 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Κολλάτου 2, Τζόνσον 19 (3/5 βολές, 8/13 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ)