Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League στο Άμστερνταμ, σε έναν αγώνα κομβικό για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται στο μεγάλο αυτό παιχνίδι μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Με οκτώ βαθμούς στον όμιλο μέχρι στιγμής, η ομάδα του Πειραιά γνωρίζει ότι με ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να «κλειδώσει» την παρουσία της στο Champions League.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Ταρέμι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άγιαξ! / Our line-up for today’s match against Ajax! 🔴⚪️#OlympiacosFC #AJAXOLY #UCL pic.twitter.com/UDBWi3bfGc — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 28, 2026