Μπορεί οι Λόντον Λάιονς να «καίγονταν» βαθμολογικά, όμως ο Πανιώνιος ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο φινάλε, επικρατώντας με 79-78 χάρη στις καθοριστικές βολές του Ματ Λούις μόλις 0.9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης συνέχισε την ευρωπαϊκή της πορεία το βράδυ της Τετάρτης (28/1), φτάνοντας σε εντός έδρας νίκη απέναντι στους Άγγλους, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του EuroCup. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 3-13, έχοντας τρεις νίκες στο σπίτι τους, ενώ παραμένουν χωρίς διπλό εκτός έδρας.

Καθοριστικός ήταν ο Ματ Λούις, που ευστόχησε στις βολές που έκριναν την αναμέτρηση, ενώ ο Νέναντ Μάρκοβιτς, με το βλέμμα στραμμένο και στην κυριακάτικη αναμέτρηση με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε δέκα παίκτες, διατηρώντας φρέσκια την ομάδα του.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπράντον Τέιλορ με 20 πόντους και 7 ασίστ, δείχνοντας μέχρι τέλους πίστη στην ανατροπή, με τους Τόμασον και Κρούζερ να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις.

Από την πλευρά των Λόντον Λάιονς, που υποχώρησαν στο 5-11, ξεχώρισαν ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ Σαβάρ Ρέινολντς, ο Σοντί Μπράουν και ο Ταρίκ Φίλιπ, ωστόσο τα λάθη στα τελευταία λεπτά τους κόστισαν τη νίκη, παρά το προβάδισμα που είχαν σε μεγάλο μέρος του αγώνα.

Στα επιμέρους στατιστικά, ο Πανιώνιος υπερίσχυσε στους πόντους στον αιφνιδιασμό (12-6) και στους πόντους που προήλθαν από τα λάθη των αντιπάλων (23-6), ενώ οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες ήταν ισορροπημένοι (5-8).