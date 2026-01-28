Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τηγια την απόκτηση του 22χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου. Ο νεαρός χαφ, ύψους 1,91 μ., είναι αριστεροπόδαρος και αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της βελγικής ομάδας τη φετινή σεζόν, με 21 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ.

Ο Καμαρά έχει προηγούμενη θητεία σε Χάντερσφιλντ και Ουντινέζε, ενώ με τη Σαρλερουά δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ο ταλαντούχος χαφ έχει καταγωγή από τη Γουινέα, ωστόσο έχει παίξει στο παρελθόν στην ομάδα Νέων της Γαλλίας και φέτος είναι τρίτος σε λεπτά συμμετοχής στη Σαρλερουά και μεταξύ των κορυφαίων παικτών του βελγικού πρωταθλήματος στο κομμάτι της αμυντικής συμμετοχής.