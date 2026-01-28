Ο Καμαρά έχει προηγούμενη θητεία σε Χάντερσφιλντ και Ουντινέζε, ενώ με τη Σαρλερουά δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ο ταλαντούχος χαφ έχει καταγωγή από τη Γουινέα, ωστόσο έχει παίξει στο παρελθόν στην ομάδα Νέων της Γαλλίας και φέτος είναι τρίτος σε λεπτά συμμετοχής στη Σαρλερουά και μεταξύ των κορυφαίων παικτών του βελγικού πρωταθλήματος στο κομμάτι της αμυντικής συμμετοχής.
Το Περιστέρι υπέταξε τη Σαραγόσα και πέρασε στα προημιτελικά του Europe Cup (86-70)
Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία απέναντι στη Σαραγόσα, επικρατώντας με 86-70 στο κλειστό «Γ. Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που είχε φύγει νικήτρια και από την Ισπανία, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα «κλείδωσε» […]
Ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ, το γκολ του Ντόλμπεργκ (vid)
Ο Άγιαξ πέτυχε γκολ με τον Ντόλμπεργκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά καθώς ο παίκτης του «Αίαντα» ήταν σε θέση οφσάιντ
H μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γκλουχ μετά την απόκρουση του Τζολάκη (vid)
Ο Άγιαξ προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού από αριστερά με κάθετη μπαλιά μέσα στην καρδιά της περιοχής αλλά ο Τζολάκης απομάκρυνε. Οι ερυθρόλευκοι στάθηκαν τυχεροί με το ριμπάουντ να πηγαίνει στον Όσκαρ Γκλουχ, ο οποίος αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση. Δείτε το Βίντεο:
Ολυμπιακός: Πλήγμα για τους Πειραιώτες με αναγκαστική αλλαγή του Πιρόλα (vid)
Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή νωρίς στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, λόγω τραυματισμού του ΛορέντσοΠιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ υπέστη ενοχλήσεις στη μέση και στο 27ο λεπτό αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Βάσκο τεχνικό να βάζει στο παιχνίδι τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αγωνίζεται δίπλα στον Ρέτσο. Δείτε την φάση της αναγκαστικής […]
Ο Πανιώνιος λύγισε τους Λόντον Λάιονς στο τέλος με ήρωα τον Λούις
Μπορεί οι Λόντον Λάιονς να «καίγονταν» βαθμολογικά, όμως ο Πανιώνιος ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο φινάλε, επικρατώντας με 79-78 χάρη στις καθοριστικές βολές του Ματ Λούις μόλις 0.9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης συνέχισε την ευρωπαϊκή της πορεία το βράδυ της Τετάρτης (28/1), φτάνοντας σε εντός έδρας νίκη απέναντι στους […]