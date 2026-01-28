Ο Άρης κρατούσε τη νίκη στα χέρια του για σχεδόν 35 λεπτά, όμως ένα εκρηκτικό τελευταίο δεκάλεπτο της Μπασάκσεχιρ ανέτρεψε τα δεδομένα και οδήγησε τους Θεσσαλονικείς σε οριακή ήττα στην Κωνσταντινούπολη, για τη 16η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς παρουσίασε πολύ καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα. Με σωστή κυκλοφορία της μπάλας και έλεγχο των ριμπάουντ, ο Άρης πήγε στα τελευταία λεπτά με διαφορά ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να «τελειώσει» το ματς.

Η Μπασάκσεχιρ ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα και βρήκε κρίσιμα καλάθια από την περιφέρεια, με τον Μάλακαϊ Φλιν να παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε το καθοριστικό καλάθι στο φινάλε, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία εμφάνιση.

Για τον Άρη ξεχώρισαν οι Νουά, Άντζουσιτς και Τζόουνς, ωστόσο η ήττα αυτή δυσκολεύει πλέον σημαντικά την προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση.