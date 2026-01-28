Η τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με τον θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ κατά τη μετακίνησή τους για τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν για το Europa League, έχει συγκλονίσει το φίλαθλο κοινό της χώρας.

Το κλίμα πένθους αποτυπώθηκε και στο Άμστερνταμ, όπου βρίσκονται φίλοι του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με τον Άγιαξ (28/1, 22:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι ύψωσαν πανό στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου, με το μήνυμα «πετάξτε ψηλά αετοί», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.