Η ΑΕΚ δήλωσε δυναμικά παρούσα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, με τεράστια ένταση στην άμυνα και καθοριστικά καλάθια στα τελευταία λεπτά, επικράτησε της Άλμπα Βερολίνου με 88-80 στη Sunel Arena, διατηρώντας το απόλυτο στην έδρα της και ανεβαίνοντας μόνη πρώτη στον όμιλο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η εντυπωσιακή παρουσία περισσότερων από 5.000 φιλάθλων.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 26 πόντους, ενώ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι πρόσθεσε 16. Παίκτης-κλειδί αποδείχθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους, με τους 10 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Γκρεγκ Μπράουν, που έδωσε ενέργεια και σκληράδα στην άμυνα.

Η Άλμπα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας σκορ από τους Γουντ και Χέρμανσον και παίρνοντας από νωρίς προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα μακρινά σουτ και ανέβασαν τη διαφορά, όμως η ΑΕΚ αντέδρασε, ανέβασε ρυθμό και με πρωταγωνιστή τον Μπάρτλεϊ μείωσε πριν το τέλος της πρώτης περιόδου (22-26).

Στη δεύτερη περίοδο οι κιτρινόμαυροι συνέχισαν με την ίδια μαχητικότητα, πλησιάζοντας στο σκορ, όμως η Άλμπα βρήκε λύσεις και διατήρησε το προβάδισμα. Η ΑΕΚ έκλεισε το πρώτο μέρος σε απόσταση τεσσάρων πόντων (42-46), δείχνοντας ότι είχε τον τρόπο να επιστρέψει.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Γερμανοί προσπάθησαν να ξεφύγουν, φτάνοντας ακόμα και σε διψήφια διαφορά, ωστόσο η Ένωση δεν λύγισε. Με τον Μπάρτλεϊ να παίρνει πρωτοβουλίες και τον Λεκαβίτσιους να δίνει ρυθμό, η ΑΕΚ μείωσε σε 64-70 στο τέλος της περιόδου.

Στην τελευταία πράξη, η εικόνα άλλαξε πλήρως. Η ΑΕΚ έσφιξε την άμυνά της, έβγαλε ενέργεια σε κάθε κατοχή και πέρασε μπροστά στο σκορ. Ο Χαραλαμπόπουλος με μεγάλο τρίποντο έγειρε οριστικά την πλάστιγγα, με την Ένωση να «κλειδώνει» τη νίκη και να πανηγυρίζει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, κάνοντας το 2/2 στον όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 42-46, 64-70, 88-80.