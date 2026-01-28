Ο Άγιαξ προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού από αριστερά με κάθετη μπαλιά μέσα στην καρδιά της περιοχής αλλά ο Τζολάκης απομάκρυνε. Οι ερυθρόλευκοι στάθηκαν τυχεροί με το ριμπάουντ να πηγαίνει στον Όσκαρ Γκλουχ, ο οποίος αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση.
Παρτιζάν: Νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Αλέκσα Ραντάνοφ
Η Παρτίζαν προχώρησε στην απόκτηση του Αλέκσα Ραντάνοφ, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά του ρόστερ της και να βελτιώσει την παρουσία της στην EuroLeague. Ο 27χρονος Σέρβος, που αγωνίζεται στη θέση γκαρντ-φόργουορντ και με ύψος 2,02 μ., προέρχεται από την Μπάγερν Μονάχου, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί, έχοντας μόλις τρεις συμμετοχές στο γερμανικό πρωτάθλημα. Παρά […]
Άκρως εντυπωσιακή η κερκίδα των ερυθρολεύκων στη «Johan Cruyff» Arena
Στο Άμστερνταμ, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν αισθητή την παρουσία τους, δίνοντας δυναμικό παλμό στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Περίπου 2.600 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στις εξέδρες της Johan Cruyff Arena, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και υποστηρίζοντας με πάθος τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η φωνή και η ενέργεια των οπαδών έγιναν η… έξτρα […]
Νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό (vid)
Ο Ταρέμι βρέθηκε σε καλή θέση, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ρέγκερ
Το Περιστέρι υπέταξε τη Σαραγόσα και πέρασε στα προημιτελικά του Europe Cup (86-70)
Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία απέναντι στη Σαραγόσα, επικρατώντας με 86-70 στο κλειστό «Γ. Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που είχε φύγει νικήτρια και από την Ισπανία, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα «κλείδωσε» […]