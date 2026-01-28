Η Παρτίζαν προχώρησε στην απόκτηση του Αλέκσα Ραντάνοφ, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά του ρόστερ της και να βελτιώσει την παρουσία της στην EuroLeague. Ο 27χρονος Σέρβος, που αγωνίζεται στη θέση γκαρντ-φόργουορντ και με ύψος 2,02 μ., προέρχεται από την Μπάγερν Μονάχου, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί, έχοντας μόλις τρεις συμμετοχές στο γερμανικό πρωτάθλημα. Παρά […]