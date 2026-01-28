Το ζήτημα της διεξαγωγής του τελικού Κυπέλλου Betsson συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την Τρίτη (28/1), χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση για την έδρα. Παρότι ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τότε.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η διαθέσιμη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ θα περιοριστεί περίπου στους 20.000 φιλάθλους, γεγονός που οδηγεί την ομοσπονδία να εξετάζει σοβαρά τη λύση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 22.189 θεατές. Η όποια αλλαγή έδρας, εφόσον προχωρήσει, θα γίνει κυρίως για λόγους ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός είχε αρχικά οριστεί για τον Μάιο, ωστόσο μεταφέρθηκε νωρίτερα λόγω συναυλιών στο ΟΑΚΑ, χωρίς τελικά να διασφαλίζεται η πλήρης ετοιμότητα του σταδίου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διεξαγωγή του φιλικού της Εθνικής ομάδας με την Παραγουάη στις 27 Μαρτίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».