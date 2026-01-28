Ο Άγιαξ πέτυχε γκολ στο 32’ με σκόρερ τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά γιατί ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.
Ο βοηθός είχε σηκώσει μάλιστα την σημαία ενώ η φάση εξετάστηκε και στο VAR, με τον Ντόλμπεργκ να είναι σε θέση οφσάιντ.
Ο Ταρέμι βρέθηκε σε καλή θέση, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ρέγκερ
Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία απέναντι στη Σαραγόσα, επικρατώντας με 86-70 στο κλειστό «Γ. Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που είχε φύγει νικήτρια και από την Ισπανία, με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα «κλείδωσε» […]
Ο Άγιαξ προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού από αριστερά με κάθετη μπαλιά μέσα στην καρδιά της περιοχής αλλά ο Τζολάκης απομάκρυνε. Οι ερυθρόλευκοι στάθηκαν τυχεροί με το ριμπάουντ να πηγαίνει στον Όσκαρ Γκλουχ, ο οποίος αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση. Δείτε το Βίντεο:
Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή νωρίς στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, λόγω τραυματισμού του ΛορέντσοΠιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ υπέστη ενοχλήσεις στη μέση και στο 27ο λεπτό αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Βάσκο τεχνικό να βάζει στο παιχνίδι τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αγωνίζεται δίπλα στον Ρέτσο. Δείτε την φάση της αναγκαστικής […]