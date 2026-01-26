Προσπάθεια για την απόκτηση του Ουλίσες Γκαρσία της Μαρσέιγ κάνει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Όπως υποστηρίζουν στη Γαλλία, οι Πράσινοι θέλουν τον 30χρονο διεθνή Ελβετό αριστερό μπακ, ωστόσο ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν δείξει τόσο η Βόλφσμπουργκ, όσο και η Ελλάς Βερόνα.

Ο Γκαρσία δεν είναι στις βασικές επιλογές του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι και εφέτος μετράει μόλις 6 συμμετοχές σε Γαλλία και Ευρώπη, ενώ συνολικά έχει 42 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ με τους “Φωκαείς” και 11 συμμετοχές με την Εθνική Ελβετίας.