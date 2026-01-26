Ο Ένζο Άλβες, γιος του θρυλικού Μαρσέλο, υπέγραψε τη Δευτέρα (26/01) το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εισερχόμενος επισήμως στον κόσμο των «μερένχες». Ο 16χρονος επιθετικός θεωρείται από τη διοίκηση ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ομάδας για το μέλλον και εντάσσεται στα μακροπρόθεσμα πλάνα της Βασίλισσας.

Από το 2022, ο νεαρός ποδοσφαιριστής ανήκει στη Ρεάλ, ενώ έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της Ισπανίας στις κατηγορίες U-15, U-16 και U-17, με συνολικά 19 συμμετοχές. Το γεγονός ότι μεγαλώνει ποδοσφαιρικά στο ίδιο κλαμπ όπου ο πατέρας του έγραψε ιστορία δίνει ιδιαίτερη αξία στη νέα του συμφωνία.

🚨⚪️ Marcelo’s son Enzo Alves signed today his first pro contract at Real Madrid. Seen as huge talent for the future, Enzo will be part of Real Madrid long term project. pic.twitter.com/yUvfXFuRKU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026

Ο Μαρσέλο έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη Ρεάλ με 546 συμμετοχές, 38 γκολ και πλήθος τίτλων, καθιστώντας τον έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου. Τώρα, ο Ένζο καλείται να βαδίσει στα βήματα του θρύλου.