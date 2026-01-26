Σε μαγνητική τομογραφία θα υποβληθεί ο Πέδρο Τσιριβέγια, προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη γάμπα.

Η συμμετοχή του Ισπανού μέσου στο ευρωπαϊκό ματς με τη Ρόμα είναι εξαιρετικά αμφίβολη, όπως και αυτή του Τζούριτσιτς (ακολουθεί θεραπεία), ενώ παραμένει εκτός προπονήσεων ο Καλάμπρια λόγω ίωσης.

Στη Γκόρνικ ο Φικάι

Στην Πολωνία και την Γκόρνικ Ζάμπρζε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλτον Φικάι. Ο νεαρός αμυντικός δεν ήταν στα πλάνα του Μπενίτεθ και θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος, ωστόσο οι Πράσινοι θα διατηρήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης (20%), καθώς και δικαίωμα επαναγοράς.