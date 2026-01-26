Η εντυπωσιακή αγωνιστική επιστροφή του Θωμά Στρακόσια στην ΑΕΚ, που μετά από σοβαρό λάθος και κριτική εξελίχθηκε σε βασικό παράγοντα της ομάδας, οδηγώντας την στην κορυφή της Super League.

Η νέα διοικητική αλλαγή στην ΑΕΚ με τους Νικόλιτς και Ριμπάλτα, που μετέβαλαν την ποδοσφαιρική λογική του συλλόγου και υποστήριξαν τον Στρακόσια, ο οποίος αντέδρασε με εξαιρετικές εμφανίσεις, όπως την ταχύτατη επέμβαση απέναντι στον Λεβαδειακό.

Η προβληματική κατάσταση στον Παναθηναϊκό υπό τον Ράφα Μπενίτεζ, με την ομάδα να παρουσιάζει έλλειψη πλάνου, ταυτότητας και άμεσα αποτελέσματα, σε αντίθεση με την πολύ καλή πορεία της ΑΕΚ.

Στην εκπομπή Football Talk των «Νέων», που μεταδόθηκε σήμερα η τρέχουσα εικόνα στη Super League αποτυπώνει δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες. Από τη μία, η εντυπωσιακή επιστροφή του Θωμά Στρακόσια στην ΑΕΚ, που από «αποδιοπομπαίος τράγος» εξελίχθηκε σε βασικό στήριγμα της ομάδας.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυξανόμενη αμφισβήτηση γύρω από την παρουσία του Ράφα Μπενίτεζ στον πάγκο του. Ενώ η «Ένωση» απολαμβάνει την κορυφή με αυτοπεποίθηση και συνοχή, οι «πράσινοι» δείχνουν εγκλωβισμένοι σε ένα πλάνο χωρίς σαφή ταυτότητα και άμεσα αποτελέσματα.

Η «Ανάσταση» του Θωμά Στρακόσια και η Δικαίωση της ΑΕΚ

Η περίπτωση του Στρακόσια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η σωστή διαχείριση ενός οργανισμού μπορεί να μεταμορφώσει έναν ποδοσφαιριστή. Μετά το σοβαρό λάθος απέναντι στη ΝΟΑ, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, φτάνοντας στα όρια του «bullying» εντός και εκτός ομάδας.

Η διοικητική αλλαγή και η έλευση των Νικόλιτς και Ριμπάλτα έφεραν νέα φιλοσοφία. Ο Νικόλιτς εμπιστεύτηκε τον Στρακόσια από την πρώτη στιγμή και εκείνος απάντησε με εξαιρετικές εμφανίσεις, δικαιώνοντας απόλυτα την επιλογή του.

Η στατιστική ανάλυση της εντυπωσιακής του επέμβασης απέναντι στον Λεβαδειακό είναι αποκαλυπτική: η μπάλα ταξίδεψε από τα 9,8 μέτρα σε μόλις 0,7 δευτερόλεπτα, με τον Στρακόσια να αντιδρά ακαριαία. Αυτή η σταθερότητα, που φάνηκε και στα ματς με Άντερλεχτ και Φιορεντίνα, χάρισε στην ΑΕΚ πολύτιμους βαθμούς και την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας.

«Ο Θωμάς πέρυσι δέχτηκε πόλεμο μέσα από τον οργανισμό της ΑΕΚ. Ήταν bullying κανονικότατο μετά το γκολ από τη ΝΟΑ, που ήταν το μπλούπερ της εικοσαετίας.»

«Η επέμβαση του Στρακόσια (κόντρα στον Λεβαδειακό) είναι η κορυφαία μέχρι στιγμής στη σεζόν και χάρισε στην ΑΕΚ δύο βαθμούς.»

Το «Μυστήριο» του Ράφα Μπενίτεζ στον Παναθηναϊκό

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός διανύει περίοδο έντονης εσωστρέφειας. Παρά το πλούσιο βιογραφικό του Ράφα Μπενίτεζ, η εικόνα της ομάδας παραμένει απογοητευτική, με την κριτική να εστιάζει στη διάσταση ανάμεσα στις δηλώσεις του προπονητή και την αγωνιστική πραγματικότητα.

Οι φίλαθλοι και οι αναλυτές επισημαίνουν τους συνεχείς πειραματισμούς του Ισπανού τεχνικού, όπως η τοποθέτηση του Ρενάτο Σάντσες σε ρόλο εξτρέμ, που δείχνουν έλλειψη σταθερού πλάνου. Παράλληλα, η διοίκηση φαίνεται να του έχει δώσει πίστωση χρόνου έως το 2027, όταν ο σύλλογος θα εγκατασταθεί στο νέο του γήπεδο, όμως η ομάδα δεν δείχνει ικανή να αντέξει μια μεταβατική σεζόν χωρίς στόχους. «Ένα από τα ανησυχητικά πράγματα για τον Μπενίτεζ είναι οι δηλώσεις του· πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αυτών που είδαμε.»

Η Παρέμβαση Γιάννη Γκούμα: «Αξιολόγηση στις Προπονήσεις, όχι στους Αγώνες»

Στο ζήτημα παρενέβη και ο παλαίμαχος αρχηγός του Παναθηναϊκού, Γιάννης Γκούμας. Μιλώντας για την κατάσταση στην ομάδα, τόνισε πως, παρά το αδιαμφισβήτητο βιογραφικό του Μπενίτεζ, ο Παναθηναϊκός πρέπει να παράγει αποτελέσματα «από το χθες».Ο Γκούμας επέκρινε τη στρατηγική του Ισπανού να χρησιμοποιεί τα επίσημα παιχνίδια ως πεδίο αξιολόγησης, αντί να κατασταλάξει σε σαφή φιλοσοφία και βασικό σχήμα.

Κατά την άποψή του, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται στις προπονήσεις και όχι στους αγώνες, όπου κρίνονται οι στόχοι της ομάδας.

«Ο Παναθηναϊκός οφείλει να πετύχει στο τώρα. Ο Μπενίτεζ κάνει αξιολογήσεις στα επίσημα παιχνίδια και αυτό είναι λάθος. Η αξιολόγηση γίνεται στις προπονήσεις.»

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Παναθηναϊκός που παρέλαβε ο Μπενίτεζ ήταν πολύ καλύτερος από αυτόν που είναι τώρα.»