Σημαντική μεταγραφική κίνηση βρίσκεται προ των πυλών για τη Φλαμένγκο, η οποία είναι έτοιμη να φέρει πίσω στη Βραζιλία τον Λούκας Πακετά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το «Athletic», οι πρωταθλητές Βραζιλίας έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 42 εκατομμύρια ευρώ.

Απομένουν μόνο λεπτομέρειες που αφορούν τη μορφή της συμφωνίας και τον τρόπο καταβολής του ποσού, ωστόσο και οι δύο πλευρές εμφανίζονται αισιόδοξες πως το deal θα ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια. Πρόκειται για την τρίτη πρόταση που κατέθεσε η Φλαμένγκο, η οποία αυτή τη φορά ικανοποίησε τις απαιτήσεις της αγγλικής ομάδας.

Στο διάστημα των διαπραγματεύσεων, ο Πακετά είχε ζητήσει να μείνει εκτός αποστολής της Γουέστ Χαμ στα παιχνίδια με Σάντερλαντ και ΚΠΡ, περιμένοντας τις εξελίξεις για το μέλλον του. Όλα δείχνουν πως ο Βραζιλιάνος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του το 2016, μετά από μια γεμάτη ευρωπαϊκή πορεία σε Μίλαν, Λιόν και Γουέστ Χαμ.